Casa comunità, lavori non ancora ultimati: cantiere da completare e scadenze prorogate

Gela. I lavori, sulla carta, sarebbero dovuti finire lo scorso novembre. Così, però, non è stato. La casa di comunità, struttura sanitaria che dovrebbe affiancare il nosocomio “Vittorio Emanuele”, è ancora un cantiere da completare. I tempi, nonostante i finanziamenti Pnrr, non sono stati per niente celeri. Il primo contratto sottoscritto risale a circa tre anni fa. Lo scorso anno, invece, si rese necessario risolvere il rapporto con l'Ati che si era aggiudicata l'appalto, affidandolo a un raggruppamento temporaneo di imprese. Da completare c'era gran parte dell'attività prevista per la realizzazione dell'opera, il cui cantiere, a più riprese fermo in passato, determinò pure il trasferimento del personale amministrativo, collocato in uffici non sempre adatti. A coordinare le attività è personale tecnico della sede Asp di Caltanissetta. Sarà necessario accelerare perché i lavori non sono stati finiti neanche entro fine gennaio. Sempre lo scorso anno, fu la Cgil a chiedere attenzione sui tempi di realizzazione di un'opera che potrebbe avere un rilievo non indifferente, in un sistema sanitario locale che difetta, quanto a servizi.