Casa cantoniera Anas usata per nascondere droga e munizioni, scatta denuncia

All’interno del deposito, al quale erano state sostituite le serrature, i poliziotti e i finanzieri hanno, infatti, trovato merce etichettata con il logo del negozio, ventisei grammi di cocaina, hashish, due bilancini di precisione e altro materiale utili

Gela. Come abbiamo riferito la scorsa settimana, La Polizia di Stato ha eseguito controlli amministrativi, congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza e a funzionari dell’Asp, presso un esercizio commerciale di via Generale Cascino dove erano state segnalate presunte irregolarità. Nel corso dei controlli è emerso che il figlio del titolare dell'attività aveva adibito un fabbricato attiguo, di proprietà dell’Anas, a deposito abusivo per la merce della propria attività commerciale. All’interno del deposito, al quale erano state sostituite le serrature, i poliziotti e i finanzieri hanno, infatti, trovato merce etichettata con il logo del negozio, ventisei grammi di cocaina, hashish, due bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per la confezione di dosi di stupefacenti. Su uno scaffale sono state trovate anche dieci cartucce di vario calibro detenute illegalmente. Ciò ha comportato la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela del figlio titolare per detenzione di stupefacenti, detenzione di munizionamento ed invasione di edifici. Al termine dei controlli, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza stanno eseguendo accertamenti sui titoli autorizzatori per l’occupazione del suolo pubblico dell’esercizio e i militari della Guardia di Finanza quelli di natura fiscale sui libri contabili dell’attività commerciale. Il fabbricato occupato abusivamente è stato restituito all’Anas.