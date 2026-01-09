Cartelle esattoriali in Comune, ipoteca sul teatro "Bartolotta": Mazzarino lab, "fatto gravissimo"

Una vicenda che secondo il gruppo di “Mazzarino lab” è da ritenersi “gravissima” ed esemplificativa del modus operandi comunale

Mazzarino. “Teatro Bartolotta ipotecato” a seguito di due cartelle esattoriali notificate al municipio di Mazzarino. Una vicenda che secondo il gruppo di “Mazzarino lab” è da ritenersi “gravissima” ed esemplificativa del modus operandi comunale. “L’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle Entrate sul teatro Bartolotta non è una fatalità né un evento improvviso. È l’atto finale di anni di cattiva amministrazione, omissioni e irresponsabilità politica. Le cartelle esattoriali parlano chiaro: sanzioni per omissioni ed evasione nel versamento di contributi previdenziali, con debiti accumulati dal 2021, ma che affondano le loro radici in una gestione che dal 2008 non ha mai affrontato seriamente il problema dei debiti. La verità è semplice e scomoda. La colpa è di un Comune gestito come peggio non so poteva e di una classe dirigente che da oltre quindici anni non paga, rinvia, scarica responsabilità e lascia macerie. Debiti su debiti, amministrazione dopo amministrazione, senza mai una reale assunzione di responsabilità. E oggi il conto viene presentato non ai responsabili, ma alla città intera. Le domande sono precise e non possono più restare senza risposta. Queste somme erano state indicate nel passivo dall’organismo straordinario di liquidazione? Se sì, perché il Comune non ha mai proceduto a una liquidazione parziale o a un concordato fiscale, come previsto dalla legge? Chi doveva vigilare e non l’ha fatto? La Corte dei Conti era informata di questa situazione? L’ipoteca sul teatro Bartolotta rappresenta un fatto gravissimo:un bene pubblico, simbolo culturale e identitario, viene messo a rischio per colpe esclusivamente politiche e amministrative. Non si tratta di un errore tecnico. Non si tratta di burocrazia. Si tratta di una catena di decisioni sbagliate e di non-decisioni, che hanno portato a questo punto. Oggi il rischio concreto è uno solo, perdere per sempre il teatro Bartolotta, aprendo la strada a operazioni opache o a una svendita mascherata. La città ha diritto di sapere. Ha diritto a nomi, atti, date e responsabilità. Chi ha governato dal 2008 ad oggi deve rispondere pubblicamente. La città cade a pezzi e rischia di perdere pezzi della sua storia, il teatro Bartolotta non può pagare il prezzo dell’incapacità e del silenzio di una classe dirigente che ha fallito. Il tempo delle giustificazioni è finito. Ora servono verità, atti concreti e responsabilità", fanno sapere da "Mazzarino lab".