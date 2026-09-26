Il sindacato riaccende la vertenza su caro bollette e carburanti: presidi in tutta la provincia verso la mobilitazione del 17 ottobre a Roma.

Caltanissetta - La Cgil di Caltanissetta si unisce alla vertenza aperta dalla Cgil Sicilia contro il governo regionale e nazionale sul caro energia e sul caro carburanti, in vista della mobilitazione nazionale del 17 ottobre a Roma.

Per il sindacato, la Sicilia produce ricchezza ed energia per l'intero Paese ma i siciliani pagano bollette e carburanti tra i più alti d'Italia. A Caltanissetta, spiega la segretaria generale Rosanna Moncada, la crisi ha "il volto dell'emergenza sociale": l'aumento di bollette e beni di prima necessità viene descritto come una vera e propria decurtazione dei salari e delle pensioni.

Il documento sottolinea la condizione particolare della provincia, dove collegamenti interni fragili e infrastrutture inadeguate rendono l'automobile non un lusso ma una necessità per lavorare, studiare o curarsi. Per la Cgil, l'assenza di misure che compensino questa condizione trasforma di fatto il caro carburanti in "una tassa sul lavoro", che colpisce in particolare pendolari, turnisti e chi opera nella sanità, in agricoltura o nella logistica con orari notturni o spezzati, spesso senza alternative di trasporto pubblico.

Tra le richieste rivolte a Regione e Governo: uno stanziamento di 200 milioni di euro nelle variazioni di bilancio, da portare a 400 milioni con la prossima Finanziaria; un bonus integrativo per famiglie e lavoratori pendolari; strumenti di rateizzazione sociale delle bollette; sportelli territoriali di ascolto. Il sindacato chiede inoltre lo sblocco dei fondi europei per l'efficientamento energetico di case popolari, scuole e strutture sanitarie, un'accisa mobile sui carburanti, la tassazione degli extraprofitti energetici e il ripristino del fondo perequativo per il Mezzogiorno.

La Cgil annuncia un percorso di assemblee nei luoghi di lavoro pubblici e privati e l'apertura di presidi e punti d'ascolto nelle piazze e nei mercati di Caltanissetta, Gela, Niscemi, Riesi, San Cataldo e negli altri comuni della provincia, in vista della manifestazione del 17 ottobre a Roma.