Caro carburanti, ok all’Ars alla norma che stanzia 30 milioni per le imprese. Schifani “Risultato frutto di un lavoro sinergico”
Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in merito alla norma votata favorevolmente nella seduta d'aula di oggi pomeriggio
PALERMO (ITALPRESS) – “L’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’emendamento di iniziativa del governo regionale che stanzia 30 milioni di euro per finanziare contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti di prezzo dei carburanti, dovuti alla crisi in Medio Oriente, tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. Ringrazio i parlamentari siciliani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino per il lavoro sinergico che ha portato a questo risultato che testimonia la fattiva e concreta attenzione delle istituzioni regionali verso settori messi in difficoltà dal caro-carburanti”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in merito alla norma votata favorevolmente nella seduta d’aula di oggi pomeriggio dal Parlamento regionale e presentata ieri a Palazzo dei Normanni.
Le agevolazioni saranno erogate dalla Regione Siciliana, nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato definito dalla Commissione europea. La dotazione finanziaria proposta per il 2026 è di 30 milioni di euro, dei quali 15 milioni destinati al settore dell’autotrasporto, 10 milioni al comparto agricolo e 5 milioni a quello della pesca. Le modalità di accesso e di erogazione dei contributi saranno definite dagli assessorati regionali delle Infrastrutture e mobilità e dell’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, d’intesa con l’assessorato dell’Economia, previo parere della competente commissione dell’Ars.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).