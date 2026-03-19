Caro carburante, la riduzione dei prezzi non si vede: segnalazioni alla guardia di finanza

I prezzi rimangono per ora invariati alla pompa

Gela. Il provvedimento nazionale che dispone la riduzione, almeno temporanea, dei costi del carburante di venticinque centesimi, così come deciso dal governo, è ufficialmente in vigore. In città, però, i distributori stanno, per ora, mantenendo gli stessi prezzi alla pompa, con il diesel che supera quota due euro al litro. Così, c'è chi ha deciso di segnalare alla guardia di finanza. Non sono da escludere verifiche già dalle prossime ore. Il conflitto iraniano e le tensioni crescenti nei paesi del Golfo hanno contribuito a un innalzamento repentino dei prezzi del carburante, con il diesel, appunto, che ha oltrepassato la soglia dei due euro al litro. La stangata per gli automobilisti è stata pesante.