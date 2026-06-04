Carmela Vitale, 104 anni, festeggia alla cooperativa Melisa di Gela. Ricorda la guerra, lo sbarco americano e il marito morto giovane. Lucidissima e ironica: “Quella Gela non c’è più”.

Un secolo e quattro anni, e la memoria ancora nitida come i primi giorni. Carmela Vitale, ospite della cooperativa Melisa, ha spento 104 candeline circondata dall’affetto degli altri ospiti e dei suoi figli. Una festa semplice ma piena di cuore, impreziosita dalla visita degli assessori Filippo Franzone e Valeria Caci, che hanno portato gli auguri dell’amministrazione comunale.

Lucidissima e simpatica, Carmela è tornata con la mente alla Gela della giovinezza, quella che non c’è più. Poi le lacrime per il marito – operaio in una fabbrica di mattoni, morto prematuramente mentre lavorava. Ha parlato della guerra, dello sbarco degli americani e della sua città, un tempo più piccola e forse più autentica. «Quella Gela non c’è più», ha detto. Ma la voglia di festeggiare, sì. E l’anno prossimo, promette, ci riprova.

L'assessore Valeria Caci ha annunciato che il benessere degli anziani è parte integrante della programmazione comunale: «A breve consegneremo il centro diurno, poi la gara per "Rigenerattiva"». Per l'assessore Filippo Franzone, Gela segue il trend nazionale con 15 ultracentenari e un'aspettativa di vita in aumento: «Bisogna ringraziare le strutture che si occupano dei nostri anziani».