Carfì vince a Casteltermini, festa finale con la spaghettata

Gianni Carfì domina lo Slalom Miniera Cozzo Disi di Casteltermini e conquista la vittoria assoluta davanti a 37 concorrenti.

È Gianni Carfì il vincitore assoluto della quinta edizione dello Slalom “Miniera Cozzo Disi” di Casteltermini, gara valida per il Campionato Siciliano e per la Coppa di Zona ACI Sport. Il campione gelese, al volante della sua Radical Suzuki, ha messo tutti in fila interpretando al meglio i tre chilometri del tracciato, caratterizzato da stretti tornanti e curve veloci.

L’evento, promosso dalla scuderia Armanno Corse, ha visto 37 piloti presentarsi al via. Carfì ha ipotecato il successo già dalla prima delle tre manche, confermandosi poi al vertice della classifica finale.

Il verdetto ufficiale ha così consegnato il nome del veterano gelese all’albo d’oro dello slalom di Casteltermini, intitolato per l’occasione alla memoria di Riccardo Arnone, giovane pilota del luogo scomparso prematuramente.

Alla premiazione è seguita una spaghettata in via Roma, offerta dalla Casteltermini Corse a tutti i partecipanti.