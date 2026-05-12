Carabinieri, il Generale Del Monaco visita le Stazioni di Partanna Mondello e Crispi

PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue il ciclo di visite del Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ai reparti territoriali di Palermo. L’Alto Ufficiale ha fatto visita alle Stazioni di Partanna Mondello e Crispi

PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue il ciclo di visite del Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ai reparti territoriali di Palermo. L’Alto Ufficiale ha fatto visita alle Stazioni di Partanna Mondello e Crispi, accompagnato dal Comandante della Compagnia San Lorenzo, Maggiore Andrea Maria Ortolani. L’incontro ha rappresentato un momento di vicinanza istituzionale a due tra i più significativi presidi di legalità del territorio palermitano.

Il Generale Del Monaco, accolto dai militari delle rispettive sedi, ha espresso il proprio personale ringraziamento per il quotidiano impegno profuso e per i significativi risultati operativi conseguiti. Durante il colloquio con il personale, l’Alto Ufficiale ha ribadito “il ruolo cruciale dell’Arma nel tessuto sociale urbano”.

“Il Carabiniere deve essere un sicuro e costante punto di riferimento per la collettività”, ha detto Generale Del Monaco, sottolineando inoltre come “la fiducia dei cittadini si alimenti attraverso la presenza vigile e rassicurante delle Stazioni”. Ha posto poi l’accento sulla necessità di mantenere standard d’eccellenza nell’espletamento del servizio, in particolare, ha richiamato i militari ai valori cardine dell’Istituzione quali “la professionalità e competenza, per rispondere con efficacia alle moderne sfide della sicurezza, la rettitudine morale, quale requisito imprescindibile per chi è chiamato a servire lo Stato e la vicinanza al cittadino, per intercettare e risolvere le istanze del territorio”. La visita si è conclusa con il rinnovo dell’augurio di buon lavoro a tutti i militari, confermando “la centralità delle Stazioni Carabinieri quale cuore pulsante della difesa e del supporto alla popolazione palermitana”.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).