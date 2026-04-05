Carabiniere soccorre e salva una tartaruga caretta caretta

Era in stato di grave difficoltà a causa di un amo che si era conficcato, senza permetterle di muoversi

Villa San Giovanni. Ha svolto servizio a Gela per diversi anni. Il carabiniere Domenico Giunta, in questi giorni pasquali, è intervenuto per mettere in salvo una tartaruga caretta caretta, a Porticello, piccolo borgo nella zona di Villa San Giovanni, in Calabria. Giunta era impegnato nella pesca, in quell'area, quando si è accorto della presenza della tartaruga tra gli scogli. Era in stato di grave difficoltà a causa di un amo che si era conficcato, senza permetterle di muoversi. Giunta l'ha soccorsa e ha allertato la capitaneria di porto che si è rivolta al centro specialistico più vicino, al quale la tartaruga è stata affidata per le cure del caso.