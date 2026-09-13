"Capuana", partono gli interventi di ripristino: da domani operai Ghelas nella scuola

I lavori dopo il rogo doloso

Gela. Iniziano domani i lavori di ripristino nella scuola "Capuana" danneggiata dal rogo di ieri pomeriggio. Le squadre di operatori della Ghelas multiservizi saranno nell'istituto per ripristinare a pieno sia l'impianto idrico sia quello elettrico, danneggiati dalle fiamme appiccate in un'ala della scuola. I riferimenti di Ghelas, con l'amministratore Guido Siragusa, sono in stretto contatto con gli uffici comunali e con l'amministrazione comunale, che stanno coordinando le attività per fare in modo che l'istituto scolastico possa tornare nel pieno delle attività nell'arco di pochi giorni, come riferito dal sindaco Terenziano Di Stefano.