Caposoprano e Fondo Iozza, dossier sulle criticità: "Presentato al sindaco"

Il sindaco, nonostante l’assenza dei settori competenti, ha illustrato tutte le criticità che la città vive rappresentando al comitato la piena collaborazione da parte dell’ente alla tempestiva risoluzione delle problematiche più urgenti

Gela. Criticità a Caposoprano e Fondo Iozza. Il comitato di quartiere area urbana 5, presieduto da Dalila Castania, ha presentato ufficialmente al sindaco Terenziano Di Stefano un dossier dettagliato sulle principali criticità segnalate in queste settimane dai cittadini nei quartieri Caposoprano e Fondo Iozza. Il documento rappresenta una sintesi delle problematiche più urgenti che incidono sulla sicurezza urbana, sulla mobilità, sul decoro e sulla qualità della vita dei residenti. Tra i temi, le diffuse condizioni di dissesto del manto stradale e dei marciapiedi in numerose vie, la grave congestione del traffico nelle aree scolastiche nelle zone di Caposoprano, la carenza di segnaletica stradale nel quartiere Fondo Iozza e le criticità legate alla manutenzione delle caditoie. Il comitato ha inoltre segnalato la necessità di interventi sul verde pubblico e di riqualificazione di alcune aree, oltre alla richiesta di attivare interventi straordinari di derattizzazione in diverse zone del territorio. Un ulteriore punto riguarda la crescente percezione di insicurezza manifestata dai residenti a seguito di recenti episodi di criminalità e rapine, per cui è stato chiesto un rafforzamento dei controlli sul territorio e la valutazione dell’installazione di sistemi di videosorveglianza. Particolare attenzione è stata richiesta sull’iter relativo alla riqualificazione dello stabile di via Berchet, plesso "Solito", intervento ritenuto strategico per la comunità scolastica e per lo sviluppo del quartiere. Il sindaco, nonostante l’assenza dei settori competenti, ha illustrato tutte le criticità che la città vive rappresentando al comitato la piena collaborazione da parte dell’ente alla tempestiva risoluzione delle problematiche più urgenti, sottolineando, altresì, che diverse questioni irrisolte dipendono sostanzialmente dalle difficoltà economiche del Comune. Il comitato di quartiere artiere area urbana 5 ha comunque ribadito la piena disponibilità al confronto istituzionale e alla collaborazione con l’amministrazione comunale, auspicando che dal suddetto incontro e da quelli futuri possano emergere quanto prima risposte concrete e tempi certi per gli interventi che la comunità locale richiede.