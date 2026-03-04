Cantieri "Qualità abitare", ministero all'opera per una proroga fino a giugno

L'amministrazione comunale, come tante altre, in Sicilia e altrove, non vuole vedere sfumare i fondi, lasciando in sospeso opere di riqualificazione attese da anni

Gela. L'ipotesi non è mai stata trascurata, neanche a Palazzo di Città, soprattutto davanti a una mole di cantieri in corso decisamente consistente e con finanziamenti che non possono essere persi. A livello ministeriale, prende consistenza la proroga per la conclusione dei lavori del programma "Qualità abitare", lo stesso che in città ha permesso gli stanziamenti per interventi importanti come quelli per la riqualificazione dell'orto Pasqualello, dell'orto Fontanelle, di via Falcone e dell'ex scalo ferroviario ma anche di aree come quella a ridosso del cavalcavia di Settefarine e dell'ex mercato ortofrutticolo. Sono tutti cantieri in corso, monitorati dall'amministrazione comunale, come abbiamo riferito anche ieri, ma che difficilmente potranno essere conclusi entro il mese di marzo, appena iniziato. Così, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, negli scorsi giorni, ha inoltrato richiesta alla Commissione Ue per una proroga, almeno fino al prossimo giugno. Dal ministero fanno sapere che "permetterebbe di salvaguardare risorse strategiche e garantire il pieno completamento degli interventi su tutto il territorio nazionale". Il sindaco Terenziano Di Stefano, anche ieri impegnato in una verifica dei cantieri, e l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, seguono passo dopo passo l'evolversi della situazione. Non tutti i cantieri hanno tenuto il medesimo ritmo di avanzamento. L'amministrazione comunale, come tante altre, in Sicilia e altrove, non vuole vedere sfumare i fondi, lasciando in sospeso opere di riqualificazione attese da anni e che senza gli stanziamenti Pnrr sarebbe stato quasi impossibile imbastire, a maggior ragione con un ente attualmente in dissesto.