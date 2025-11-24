Cantieri, proseguono verifiche: revoca vicina per lungomare, "in altri lavori vanno avanti"

Controlli e verifiche sono in atto su tutti gli appalti, compresi quelli più recenti dei cluster Pnrr

Gela. Il prossimo anno, come più volte ribadito anche dall'amministrazione comunale, sarà il punto decisivo per i cantieri finanziati con il programma “Qualità abitare”, partiti ma non tutti a pieno ritmo. In questi giorni, il settore lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio, sta nuovamente effettuando verifiche sulle attività in essere. Il vero punto debole, in questa fase di controlli, rimane l'appalto per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. La mole di lavoro svolta è minina, fino a oggi. “Non oltre il dieci per cento”, dice Di Dio. “Per il resto, abbiamo cantieri che hanno già raggiunto fino al cinquanta per cento delle attività – continua l'assessore – siamo fiduciosi e il nostro monitoraggio è continuo, anche con i rup. Le aziende sanno bene che ci sono scadenze precise e l'aumento di personale è fisiologico. Purtroppo, per quanto riguarda i lavori sul lungomare, non c'è stata l'accelerazione che abbiamo richiesto. L'azienda non ha rafforzato la dotazione di personale. Gli uffici sono impegnati in tutti gli adempimenti, compresa la contabilizzazione di quanto fatto fino a oggi dall'azienda. E' necessario nell'eventualità di ricorsi”. Segnali evidenti che per il secondo tratto del lungomare si procederà a revoca e all'affidamento ad altra azienda. I tempi non saranno brevi ma la condizione attuale non soddisfa un'amministrazione comunale, che il prossimo anno vuole inaugurare le prime opere finanziate con i fondi Pnrr di “Qualità abitare”. In giornata, una nota degli uffici municipali dovrebbe confermare la revoca dell'appalto per i lavori sul lungomare, che verranno assegnati ad altra azienda. Controlli e verifiche sono in atto su tutti gli appalti, compresi quelli più recenti dei cluster Pnrr, per la struttura sportiva polivalente di Macchitella e per la riqualificazione dello stadio "Presti" (in questo caso l'azienda che ha ottenuto l'aggiudicazione non ha ancora preso in carico i lavori).