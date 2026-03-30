Cantieri Pnrr, vertice per una verifica: "Siamo in linea, vogliamo concludere entro giugno"

In gran parte, i cantieri in essere appaiono in linea con i cronoprogrammi

Gela. La proroga concessa a livello nazionale per i cantieri finanziati con il programma "Qualità abitare", che fissa la conclusione lavori entro fine giugno, sicuramente è stato un passo atteso a Palazzo di Città ma, indipendentemente dal prolungamento dei tempi, l'amministrazione comunale vuole chiudere il cerchio entro i tempi previsti, anzitutto per quanto concerne gli interventi finanziati con i fondi Pnrr, in primis proprio i cantieri "Qualità abitare". Questa mattina, in municipio, il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio hanno incontrato dirigenti e tecnici, così da avere un quadro aggiornato. "C'è fiducia sulla possibilità di concludere i cantieri Pnrr entro la scadenza di giugno - dice Di Dio - rup e responsabili dei lavori, così come le aziende impegnate, sono a conoscenza di quale sia la linea dell'amministrazione comunale, che vuole dare alla città opere attese da anni, rispettando il quadro di scadenze indicato a livello ministeriale". In gran parte, i cantieri in essere appaiono in linea con i cronoprogrammi (di recente è stato confermato dalla Corte dei conti regionale), nonostante rallentamenti che nei mesi sono stati dovuti ad adeguamenti e varianti. I fondi Pnrr coprono in toto il sistema "Qualità abitare", che in città, fra gli altri, ha permesso di portare avanti la riqualificazione dell'orto Pasqualello e dell'orto Fontanelle, gli interventi nella zona di via Falcone, a Settefarine e sul fronte mare. Il monitoraggio va avanti, seppur con scadenze differenti, per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia (nell'ultimo periodo con cantieri ripresi dopo un lungo stop) e per interventi come quello a Montelungo. A Palazzo di Città, nessuno vuole perdere gli stanziamenti anche se la coperta, quanto al personale, è decisamente corta, con poche unità a disposizione per un controllo globale dei cantieri, ai quali, sempre con fondi Pnrr, si sono aggiunti quelli per la riqualificazione dello stadio "Presti" e per la nuova struttura sportiva di Macchitella. A breve, dovrebbero partire i lavori per il consolidamento del costone e delle terre armate di via Borsellino e dell'area a monte.