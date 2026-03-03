Cantieri, monitoraggio complessivo in tutte le aree: sindaco ha condotto sopralluoghi

Chiaramente, i fondi Pnrr dettano tempi stringenti e i prossimi mesi, sulla carta, dovrebbero essere quelli per finalizzare le opere anche se probabilmente non tutti i lavori potranno essere conclusi alla soglia di scadenza

Gela. I prossimi mesi daranno l'esatta contezza dello sviluppo dei tanti cantieri in essere, in città, in larga parte finanzianti con fondi Pnrr. In giornata, è stato direttamente il sindaco Terenziano Di Stefano a effettuare un monitoraggio complessivo, raggiungendo tutte le aree interessate. Ha voluto acquisire ulteriori ragguagli sullo stato di avanzamento. Dai cantieri di "Qualità abitare" a quelli di "Rigenerazione urbana" e fino agli ultimi interventi avviati, a cominciare da quelli per lo stadio "Presti": sono state tappe dei sopralluoghi. Non tutti i lavori procedono spediti e anche su questo aspetto l'amministrazione comunale sta cercando di insistere per velocizzare il passo. Di Stefano e l'assessore Luigi Di Dio, fin dall'inizio dell'esperienza amministrativa, hanno puntato a una generale riqualificazione di tante aree urbane. Tra i cantieri che si presentano piuttosto al passo con i cronoprogrammi, sicuramente quelli per la riqualificazione di Orto Fontanelle e Orto Pasqualello. Va avanti pure la viabilità sul fronte mare e allo stesso modo avanza la riqualificazione di via Falcone. Questa mattina, gli operai hanno ripreso le attività nel cantiere per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, come ha potuto appurare il primo cittadino. Viene monitorato anche il cantiere di riqualificazione a Montelungo. Chiaramente, i fondi Pnrr dettano tempi stringenti e i prossimi mesi, sulla carta, dovrebbero essere quelli per finalizzare le opere anche se probabilmente non tutti i lavori potranno essere conclusi alla soglia di scadenza. Si dovrà valutare l'eventualità di proroghe concesse dal governo nazionale, dato che tante città si trovano in situazioni analoghe. A breve, la cantierizzazione vera e propria è in programma lungo l'intero costone della bretella stradale Borsellino e nell'area a monte, tra le più fragili a livello di tenuta, a seguito delle gare d'appalto espletate e dell'aggiudicazione degli interventi, previsti nella programmazione regionale. Completare tutti i cantieri, senza discostarsi troppo dalle scadenze ufficiali, è condizione essenziale per non perdere i fondi concessi all'ente.