Cantiere lungomare, lavori devono ripartire: Cafà presenta interrogazione

Per Cafà, c'è da chiarire se effettivamente non ci siano rischi di perdere lo stanziamento e inoltre sussiste l'esigenza di rendere note le ragioni del nuovo stop

Gela. Il fermo, che si prolunga da diverse settimane, del cantiere per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia è un tema che arriva in consiglio comunale. L'esponente di “Controcorrente” Paolo Cafà ha presentato un'interrogazione sulla vicenda. Analizza le varie fasi del cantiere, che rimase in una fase di lunga stasi fino al subappalto in favore dell'azienda locale Cosiam, che ancora adesso porta avanti le attività. Negli ultimi giorni, ci sono stati incontri tra i tecnici del settore comunale lavori pubblici, che monitorano tutto l'iter, e i riferimenti dell'azienda. Si sta cercando di ripartire prima possibile. L'esigenza di una variante in corso d'opera sta frenando un cantiere che a un certo punto è parso decisamente ben avviato. I tempi per completare non sono quelli stringenti dettati dal Pnrr ma la prospettiva è più lunga, fino al prossimo anno, dato che l'opera venne garantita da fondi del programma “Rigenerazione urbana” e da un cofinanziamento regionale. Per Cafà, però, c'è da chiarire se effettivamente non ci siano rischi di perdere lo stanziamento e inoltre sussiste l'esigenza di rendere note le ragioni del nuovo stop.