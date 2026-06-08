Cantiere ex mercato ortofrutticolo, residenti sollecitano la ripresa costante dei lavori

I residenti della zona, soprattutto quelli che vivono in prossimità del cantiere, temono che i lavori siano destinati a rimanere non realizzati

Gela. Tra i cantieri in corso, la cui scadenza è fissata non oltre fine giugno, quello dell'ex mercato ortofrutticolo, a Giardinelli, non è andato avanti con costanza. Già settimane fa, durante una verifica condotta dagli uffici comunali, venne indicato come una “criticità”. I residenti della zona, soprattutto quelli che vivono in prossimità del cantiere, temono che i lavori siano destinati a rimanere non realizzati. Per questa ragione, sollecitano le verifiche e una ripartenza costante delle attività per i lavori di completamento di un'opera destinata alla totale riqualificazione dell'ex mercato. L'assessorato ai lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio, e tutti i tecnici impegnati nel supervisionare i cantieri finanziati con fondi Pnrr nel sistema “Qualità abitare”, stanno cercando di tracciare la via affinché tutte le attività possano essere concluse entro le scadenze prefissate.