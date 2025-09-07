Quotidiano di Gela

Canonizzazione Acutis-Frassati, Papa “Oggi è un giorno di grande gioia”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi è una festa bellissima per tutta l'Italia, la chiesa e il mondo per questa solenne celebrazione di canonizzazione. Voglio mandare un saluto a tutti voi, perchè se da una parte...

A cura di Redazione
07 settembre 2025 08:20
Canonizzazione Acutis-Frassati, Papa “Oggi è un giorno di grande gioia” -
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi è una festa bellissima per tutta l'Italia, la chiesa e il mondo per questa solenne celebrazione di canonizzazione. Voglio mandare un saluto a tutti voi, perchè se da una parte è una celebrazione solenne, dall'altra è un giorno di molta gioia e voglio salutare tutti i giovani, i ragazzi venuti per questa santa messa". Così Papa Leone XIV salutando i presenti a Piazza San Pietro in occasione delle canonizzazione dei Beati Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela