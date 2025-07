Cane chiuso in auto sotto il sole: volontaria aggredita dal proprietario in pieno centro

Un cane lasciato in auto sotto il sole: una volontaria prova a salvarlo, chiama i vigili ma viene aggredita dal proprietario.

Gela. Un cane chiuso in auto sotto il sole, in pieno giorno, con temperature roventi. Un solo finestrino leggermente aperto, nessuna ombra, nessuna aria. È successo in via Generale Cascino.

Per questo motivo una volontaria animalista è stata aggredita dal proprietario del cane dopo aver provato a denunciare le condizioni dell’animale lasciato chiuso in auto sotto il sole.

Tutto è iniziato quando, intorno all’ora di pranzo, la donna ha notato l’animale rinchiuso in una vettura parcheggiata sotto il sole cocente. Il finestrino era solo leggermente abbassato, ma all’interno dell’abitacolo la temperatura era già altissima. L’animale appariva in evidente sofferenza.

La volontaria si è subito mossa per cercare il proprietario del veicolo, girando tra i negozi e chiedendo informazioni. Una volta individuato, ha cercato di spiegargli con calma la gravità della situazione. Ma la risposta è stata secca: “Il cane sta bene dove sta.”

Alle sue insistenze, l’uomo ha ribadito che non poteva far scendere il cane perché malato. La donna ha allora deciso di contattare la polizia municipale e, una volta tornata nella sua auto, ha iniziato a fornire i dati della targa agli agenti, seduta al posto di guida con lo sportello aperto per via del caldo.

Mentre stava parlando al telefono, il proprietario del cane l’ha raggiunta improvvisamente. Con un gesto violento, ha afferrato la portiera e l’ha chiusa con forza, colpendole il piede. Poi è salito sulla sua auto e si è allontanato sgommando, lasciandola ferita e sotto choc.

Un gesto di civiltà e responsabilità si è così trasformato in un’aggressione in pieno giorno. Un fatto che riapre il dibattito sulla tutela degli animali, sull’educazione civica, e sulla sicurezza di chi ogni giorno sceglie di non voltarsi dall’altra parte.