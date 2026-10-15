Campioni delle due facce della Luna in mostra al 16esimo Airshow China

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Campioni lunari provenienti dal lato visibile e da quello nascosto della Luna saranno esposti alla 16esima edizione dell'Esposizione internazionale dell'aviazione e...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Campioni lunari provenienti dal lato visibile e da quello nascosto della Luna saranno esposti alla 16esima edizione dell'Esposizione internazionale dell'aviazione e dell'aerospazio della Cina, nota anche come Airshow China, ha dichiarato martedì l'Amministrazione statale per la scienza, la tecnologia e l'industria per la difesa nazionale (SASTIND).

I visitatori potranno osservare da vicino le differenze tra i campioni lunari riportati dalla missione Chang'e-5 dal lato visibile della Luna e quelli riportati dalla missione Chang'e-6 dal lato nascosto, ha dichiarato Yi Lin, funzionaria della SASTIND, durante una conferenza stampa convocata a Pechino per annunciare i dettagli dell'esposizione.

Il salone è in programma dal 7 al 13 dicembre a Zhuhai, città costiera della provincia meridionale cinese del Guangdong.

Secondo Zhang Hu, vice governatore esecutivo del Guangdong, le dimensioni del salone di quest'anno sono state ampliate, con un'area espositiva al coperto di 135.000 metri quadrati. E' prevista l'esposizione di oltre 3.000 articoli di equipaggiamento, di cui circa il 10% in anteprima.

Nell'area espositiva principale saranno presentati oltre 170 velivoli. Più di 1.100 imprese provenienti da quasi 50 Paesi e regioni si sono iscritte al salone, ha aggiunto Zhang.

Per la prima volta, il salone di quest'anno utilizzerà tre aree espositive: un'area centrale principale, un'area dedicata agli equipaggiamenti senza pilota e un'area per le attrezzature marittime.

Saranno esposti alcuni dei più recenti risultati raggiunti dalla Cina nello sviluppo aerospaziale. La China Aerospace Science and Technology Corporation porterà diversi modelli, tra cui quello del motore del primo stadio di un veicolo di lancio per carichi pesanti e la sonda principale di Tianwen-2. La Aero Engine Corporation of China esporrà quasi 90 tipi di motori aeronautici, materiali avanzati e altri prodotti.

E' inoltre previsto un forum a margine dell'esposizione, con scambi tra operatori del settore su temi quali lo spazio commerciale, la medicina spaziale e la salute umana.

Quest'anno ricorre il 30esimo anniversario della fondazione dell'Airshow China. Dalla sua istituzione nel 1996, il salone è diventato un'importante vetrina per presentare tecnologie ed equipaggiamenti avanzati nei settori dell'aviazione e dell'aerospazio, sia nazionali che internazionali. E' inoltre diventato una piattaforma internazionale per promuovere la cooperazione commerciale nel campo delle tecnologie e degli equipaggiamenti aeronautici e aerospaziali.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-