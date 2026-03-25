Campionato forense, nuova stagione calcistica per l'As Avvocati Gela

La squadra arriva a questo nuovo campionato forte dei risultati ottenuti nella scorsa stagione, quando riuscì a qualificarsi per le fasi finali

Gela. A partire dal 28 marzo prenderà ufficialmente il via una nuova stagione calcistica per l’As Avvocati Gela, che si appresta a disputare, per l’ottavo anno consecutivo, il campionato nazionale forense di calcio. La compagine, presieduta da Filippo Di Mauro e guidata in panchina dal mister Angelo Gaccione, inaugurerà il proprio cammino con una trasferta impegnativa: la prima partita si disputerà infatti a Catania contro i colleghi etnei. Le gare casalinghe si disputeranno presso l'impianto Mattei di Macchitella, che anche quest’anno sarà il punto di riferimento per tifosi e sostenitori della formazione. La squadra arriva a questo nuovo campionato forte dei risultati ottenuti nella scorsa stagione, quando riuscì a qualificarsi per le fasi finali dopo una prestigiosa vittoria in trasferta contro gli avvocati di Palermo, in quel frangente ancora campioni d’Italia in carica. Con entusiasmo e determinazione, l’As Avvocati Gela si prepara dunque ad affrontare una nuova sfida sportiva, nel segno della continuità e della passione per il calcio.