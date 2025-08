Campagne locali senza acqua, proprietario di terreni presenta denuncia contro la Regione

Senza acqua, tanti hanno già lasciato le rispettive attività. Mancuso, insieme ai fratelli, è titolare di terreni

Gela. Abbiamo più volte, anche ieri, riferito delle condizioni drammatiche che si vivono nelle campagne locali, dove si va avanti, a stento, e soprattutto senza acqua. Le dighe non sono nelle condizioni strutturali di poter coprire le esigenze di migliaia di produttori e di agricoltori della Piana, a Gela così come a Niscemi. Un operatore locale, Angelo Mancuso, ha presentato denuncia davanti ai poliziotti del commissariato. Indica gravi responsabilità della Regione, nella specie dei dipartimenti competenti anche in materia di dighe. Mancuso e i fratelli condividono il dramma insieme ai tanti proprietari terrieri e imprenditori del comparto. Senza acqua, tanti hanno già lasciato le rispettive attività. Mancuso, insieme ai fratelli, è titolare di terreni in contrada Poggio Alessi e in contrada Palladia. Da anni, è impossibilitato a renderli profittevoli, proprio perché manca la fonte essenziale per la produzione, quella idrica. Allo stremo, ha deciso di passare ai fatti concreti, rivolgendosi, assistito dal legale Carolina Macrì, alle forze dell'ordine. Quella in corso, è l'ennesima estate senza dighe e senza acqua e pure negli altri periodi dell'anno la situazione non è certo migliore. Le produzioni a campo aperto stanno progressivamente sparendo, riducendo ai minimi termini un settore che per decenni ha assicurato occupazione, nonostante l'ombra incombente dell'industria. Oggi, senza acqua, le campagne locali sono deserti, dove in pochi riescono a resistere. Quando c'è nelle dighe, sovente l'acqua viene sversata per ragioni di sicurezza, così da evitare rischi strutturali. Mancuso ritiene ci siano responsabilità istituzionali e politiche. Per questo motivo, anzitutto chiama in causa la Regione. A inizio anno, del suo caso si occupò "Striscia la notizia", con una troupe giunta in città.