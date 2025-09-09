Campagne in emergenza idrica, Conti: "Da lunedì verrà distribuita l'acqua di Cimia"

Questa mattina, il presidente dell'Ati Massimiliano Conti ha incontrato il commissario del Consorzio di bonifica locale

Gela. Nelle campagne del territorio, come abbiamo più volte riferito, l'emergenza idrica non è mai finita, a causa di dighe che non riescono a invasare e di conseguenza non rilasciano neppure quantitativi minimi. Questa mattina, il presidente dell'Ati Massimiliano Conti ha incontrato il commissario del Consorzio di bonifica locale. Verrà messa a disposizione l'acqua del bacino artificiale di Cimia, l'unico che al momento riesce a garantire un minimo di portata. "I consorziati possono iniziare a fare richiesta per avere l'acqua - spiega Conti - da lunedì partirà la distribuzione". Il presidente Ati, sindaco di Niscemi, è conscio della precaria condizione affrontata da migliaia di operatori del territorio. Molti fanno fatica ad andare avanti, senza l'acqua per le attività minime. C'è chi non esclude azioni giudiziarie, per i danni patiti. Il Consorzio non riesce, fino a oggi, a dare seguito alle aspettative degli agricoltori e delle aziende del settore, che pagano comunque un canone, senza però avere l'acqua necessaria.