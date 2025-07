Campagna Filcams-Cgil per i diritti nel settore del turismo, tappa in città il 31 luglio

Diritti nel settore del turismo

Gela. In Sicilia, la nuova campagna nazionale "Turismo è Lavoro" della Filcams Cgil. Il lavoro nel Turismo può e deve essere prospettiva, futuro, gratificazione e, soprattutto, rispettare la dignità delle persone.

Ogni estate, da diversi anni, la Filcams presidia i luoghi del turismo per portare tra le lavoratrici e i lavoratori del settore la cultura dei diritti del lavoro e delle tutele. Fino a mercoledì 6 agosto un van dedicato percorrerà in lungo e in largo il territorio siciliano per incontrare e informare le lavoratrici e i lavoratori della filiera turistica. ”In una regione ricchissima di luoghi turistici, che in buona parte sono riconosciuti come patrimonio dell'umanità, il lavoro nel settore è più che mai considerato un mero accessorio, sfruttato e precario. Le lavoratrici e i lavoratori del turismo sono tra quelli più sottoposti al lavoro nero, grigio, con part time sulla carta e non nei fatti ma come tali pagati e ciò li penalizza due volte: perché non solo vengono mal pagati e sfruttati, per una intera stagione, ma perdono anche la possibilità di far valere le tutele post lavoro come la Naspi e il diritto di precedenza per le assunzioni nelle successive stagioni. Eppure nei luoghi del turismo troviamo e pretendiamo professionalità, qualità dei servizi, gentilezza, cordialità senza che in contropartita, per chi vi lavora, avere in cambio il giusto riconoscimento salariale, di qualificazione professionale, di correttezza nell’applicazione dei contratti nazionali e della legislazione in materia di lavoro e sicurezza. Nel clou della stagione estiva, con la nostra campagna “Turismo è Lavoro”, saremo presenti presso i litorali, nei centri storici, nei luoghi turistici più noti dell’isola, proprio per far crescere la consapevolezza nelle lavoratrici e nei lavoratori del turismo che le tutele e i diritti nel settore ci sono e vanno riconosciuti ed applicati, anche se si lavora per pochi mesi all’anno.

Perché il lavoro nel turismo non può essere considerato un “lavoretto” buono per gli studenti per arrotondare o come lavoro accessorio in attesa di qualcosa di meglio, soprattutto in una regione, come la Sicilia, che vive da tempo la desertificazione industriale, mentre il turismo potrebbe essere il vero volano per il rilancio dell’economia dell’intera isola”, dice il segretario generale nazionale Filcams Elisa Camellini. "La carovana sarà a Gela il 31 luglio", informa il segretario provinciale Filcams Nuccio Corallo.