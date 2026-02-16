Camera di Commercio Palermo-Enna, il 18 febbraio un convegno sulla patente d’impresa

Patente di impresa: obblighi normativi per imprese e professionisti, convegno mercoledì 18 febbraio alle 10 organizzato da Camera di Commercio Palermo Enna con Pid e Unioncamere Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Accompagnare imprenditori, amministratori e professionisti nella comprensione e nell’applicazione dell’art. 2086 c.c., novellato dal D.Lgs. 14/2019 che impone all’imprenditore l’adozione di assetti organizzativi amministrativi e contabili idonei a individuare tempestivamente le situazioni di crisi aziendale e a favorirne il superamento.

“La Patente d’Impresa. Dal D. lgs. 14/2019 e Art. 2086 2° comma c.c.” è il tema del convegno, che si svolgerà mercoledì 18 febbraio, alle ore 10 (Sala Terrasi – via E. Amari, 11 Palermo) organizzato dalla Camera di Commercio Palermo Enna, attraverso il Punto Impresa Digitale, in collaborazione con Unioncamere Sicilia, nell’ambito del progetto “Competenze per le imprese: strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, a valere sul Fondo perequativo 2025/2026 di Unioncamere nazionale. L’obiettivo è fornire agli imprenditori gli strumenti necessari a trasformare un obbligo normativo in una strategia di governance consapevole, capace di supportare la prevenzione dei rischi, il controllo dei flussi finanziari e la lettura anticipata delle crisi d’impresa. In un contesto aziendale sempre più digitale, dove la gestione delle informazioni e il monitoraggio dei processi dipendono dall’uso consapevole delle tecnologie e dei sistemi informativi, la normativa rappresenta uno strumento strategico per garantire continuità e solidità dell’impresa.

“Spesso le imprese percepiscono la normativa come un semplice adempimento burocratico – sottolinea il segretario generale Guido Barcellona -, ma il nostro intento è ribaltare questa prospettiva, la legge può diventare uno strumento operativo per gestire l’impresa e prevenire i rischi. Attraverso iniziative come questa, vogliamo offrire un supporto, che aiuti le imprese a individuare soluzioni utili per organizzare meglio l’attività, ottimizzare il tempo e rafforzare la propria presenza sul mercato”, conclude. Il convegno costituisce anche un’occasione di formazione per i professionisti, chiamati a svolgere un ruolo chiave nell’applicazione delle disposizioni legislative, ma anche per le istituzioni, rappresentando un’azione concreta di tutela del tessuto imprenditoriale locale e un chiaro segnale di vicinanza alle imprese, offrendo strumenti pratici, indicazioni operative e una conoscenza approfondita di una normativa spesso sottovalutata. “L’evento ha l’obiettivo di far conoscere una normativa che non si configura solo come un obbligo da rispettare, ma come una reale opportunità per le imprese. La norma sposta il focus dalla tradizionale gestione operativa a un sistema di pianificazione e controllo costante – sottolinea Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna- Con questo convegno desideriamo dare agli imprenditori indicazioni chiare, che possano essere applicate concretamente e in maniera corretta da subito”, Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen, il profilo linkedin https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ o il profilo Instagram https://www.instagram.com/pidpaen/.

