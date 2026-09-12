Cambio di guardia alla guida della Filcams-Cgil provinciale, Pulici subentra a Corallo

Nuovo segretario provinciale della Filcams-Cgil

Gela. Subentra al segretario provinciale di lungo corso, Nuccio Corallo. E' Antonio Gianluca Pulici il nuovo segretario provinciale della Filcams-Cgil. E' stato eletto dall'assemblea della sigla. Nel suo intervento conclusivo, il segretario uscente ha rivolto un sentito e affettuoso ringraziamento all’assemblea, ripercorrendo l’esperienza maturata alla guida della categoria e il lavoro svolto a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio. Corallo continuerà il proprio impegno all’interno della Filcams-Cgil Caltanissetta, proseguendo la propria attività in qualità di militante e componente della segreteria confederale mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel corso degli anni al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’organizzazione sindacale. Il neo segretario, nel suo discorso, ha delineato le principali sfide che attendono la Filcams-Cgil, a partire dalla necessità di rafforzare diritti, tutele e condizioni di lavoro nei complessi settori del terziario. Una responsabilità che Pulici assume al termine di un percorso sindacale nato direttamente sul campo, con l’esperienza maturata come Rsa nel settore della vigilanza, fino ad arrivare oggi alla guida della categoria. “Assumere questo incarico significa mettere a disposizione della Filcams e delle lavoratrici e dei lavoratori l’esperienza maturata in questi anni e affrontare con determinazione le tante difficoltà che caratterizzano il mondo del terziario. Sarà fondamentale continuare a essere presenti nei luoghi di lavoro, ascoltare i bisogni delle persone e costruire risposte concrete per difendere diritti e dignità del lavoro”, ha spiegato Pulici. Tra le priorità indicate dal nuovo segretario, dunque, il contrasto alla precarietà, la difesa dei salari, il rispetto dei contratti e il rafforzamento delle tutele, in un comparto caratterizzato da una forte frammentazione occupazionale e da condizioni di lavoro spesso difficili. All’assemblea sono inoltre intervenute Rosanna Moncada, segretario generale della Cgil provinciale, ed Elisa Camellini, segretario generale della Filcams Cgil regionale, che hanno portato il proprio contributo ai lavori e rivolto a Pulici gli auguri per il nuovo incarico. Con l’elezione di Antonio Pulici, la Filcams Cgil provinciale avvia una nuova fase, nel segno della continuità dell’impegno sindacale e del rafforzamento della propria presenza nei luoghi di lavoro e sul territorio, con l’obiettivo di tutelare e rappresentare al meglio le lavoratrici e i lavoratori del terziario.