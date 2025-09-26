Cambio al vertice della Capitaneria di porto, si insedia Curci

Grassia ha salutato il suo equipaggio, che lo ha accompagnato in un percorso segnato da professionalità e dedizione.

Gela. Si è svolta nella suggestiva cornice delle Mura Timoleontee la cerimonia di avvicendamento al comando della Capitaneria di porto di Gela. Dopo appena un anno di intenso servizio, il Capitano di fregata Ferruccio Alessandro Grassia, insediatosi il 20 settembre 2024, ha lasciato l’incarico passando il testimone al nuovo comandante, il Capitano di fregata Daniele Curci. Con voce rotta dall’emozione, Grassia ha salutato il suo equipaggio, che lo ha accompagnato in un percorso segnato da professionalità e dedizione. Nel corso del suo mandato, si è distinto per l’impegno nella tutela dell’ambiente marino e costiero, ricevendo anche un encomio speciale che ne ha riconosciuto il valore e i risultati conseguiti.

Alla cerimonia ha preso parte il Capitano di vascello Michele Maltese, Direttore marittimo della Sicilia occidentale, che ha sottolineato il significato del passaggio di consegne e il ruolo centrale della Capitaneria di porto di Gela per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia del mare. Il nuovo comandante, Daniele Curci, porta con sé una formazione militare di respiro internazionale, maturata in diverse esperienze operative. Nel suo intervento ha ringraziato per la fiducia e ha promesso impegno e continuità. La cerimonia, accompagnata dal motto marinaresco “Buon vento e mare sereno”, ha offerto alla comunità gelese un momento di forte identità e partecipazione, nella consapevolezza del ruolo prezioso svolto dalla Guardia Costiera per la città e per tutta la costa meridionale siciliana.