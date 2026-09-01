Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Del Monaco ringrazia il generale Magrini

Del Monaco ha incontrato una rappresentanza di militari, Ufficiali e Comandanti di Reparto in occasione del commiato del Generale di Brigata Luciano Magrini

PALERMO (ITALPRESS) – Questa mattina, presso la storica Caserma “Giacinto Carini“, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, ha avuto luogo la visita del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, che ha incontrato una rappresentanza di militari, Ufficiali e Comandanti di Reparto in occasione del commiato del Generale di Brigata Luciano Magrini. L’Alto Ufficiale, giunto nel territorio palermitano nel settembre 2023 dopo oltre 4 anni al comando del Reggimento Corazzieri, lascerà il prossimo 9 settembre il Comando Provinciale dopo tre anni alla sua guida per assumere un nuovo incarico presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma. Il Generale Del Monaco ha espresso il proprio ringraziamento al Generale Magrini, evidenziandone lo stile di comando costantemente improntato all’ascolto del personale e alla cura delle sue esigenze operative, logistiche e familiari, richiamando altresì la scrupolosa attenzione riservata a tutti i presidi del territorio, da quelli urbani fino ai contesti più interni e isolati della provincia. Non sono mancate parole di profonda stima per le straordinarie operazioni condotte dal Comando Provinciale nel contrasto a ogni forma di illegalità. Dalla complessa azione antimafia “Grande Inverno” del febbraio 2025, con 181 misure cautelari, alla più recente operazione contro la cosiddetta “banda dei Kalashnikov”, il Comando ha saputo firmare successi di rilievo nazionale, mantenendo al contempo un’attenzione meticolosa verso l’attività preventiva finalizzata ad accrescere il livello di sicurezza della comunità.

Significativa secondo l’alto Ufficiale è stata l’azione costante svolta dal Generale MAGRINI nella diffusione della cultura della legalità, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Il Generale Magrini ha a sua volta rivolto un sentito ringraziamento al Generale Del Monaco per la costante presenza, la disponibilità e la continua attenzione riservata al Comando Provinciale di Palermo, sottolineando come il clima di serenità instaurato abbia consentito a tutto il personale di operare al meglio, raggiungendo risultati di assoluto rilievo. Ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale, esprimendo un particolare plauso ai Nuclei Investigativi di Palermo e Monreale che, in perfetta sinergia con le Compagnie Territoriali e i Reparti Speciali, hanno conseguito risultati di altissimo profilo. Ha inoltre espresso profonda gratitudine a chi, pur lavorando fuori dai ruoli operativi, garantisce ogni giorno l’efficienza e la piena funzionalità di strutture e presidi. Infine, dopo aver rivolto un commosso pensiero ai Caduti dell’Arma e di tutti i servitori dello Stato che negli anni hanno consapevolmente sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia, ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni con le quali l’Arma ha collaborato: la Prefettura di Palermo, le Autorità Giudiziarie di Palermo e Termini Imerese e le Forze Armate e di Polizia ricadenti nel territorio di competenza. Un pensiero è andato anche alla stampa, per la collaborazione e il reciproco rispetto costruiti in questi tre anni. Un sincero augurio di buon lavoro alla guida del Comando Provinciale di Palermo è stato infine rivolto al suo successore, il Generale di Brigata Piero Sutera, proveniente dal Comando Carabinieri Presidenza della Repubblica. Per l’Ufficiale si tratta di un ritorno nel territorio palermitano, dove in passato ha già guidato il Gruppo Carabinieri di Monreale dal 2015 al 2017, per poi assumere il comando Provinciale di Cosenza prima del suo più recente al Quirinale.

– foto ufficio stampa Comando Provinciale Carabinieri Palermo –

(ITALPRESS).