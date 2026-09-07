La CGIL di Caltanissetta chiede all'ASP di verificare l'accesso a prestazioni radiologiche. Coinvolto anche il Vicesindaco di Mussomeli.

Caltanissetta - aLa FP CGIL e la CGIL di Caltanissetta hanno chiesto alla Direzione dell'ASP di Caltanissetta una verifica urgente sulle modalità di accesso ad alcune prestazioni radiologiche. La richiesta nasce da una circostanza, risalente a diversi mesi fa, emersa da documentazione recentemente acquisita dalle Organizzazioni Sindacali.

Secondo quanto riportato dal sindacato, la vicenda riguarderebbe anche il Vicesindaco del Comune di Mussomeli. La CGIL precisa di non voler formulare alcun giudizio preventivo né attribuire responsabilità, ma ritiene necessario che l'Azienda sanitaria accerti se le prestazioni siano state prenotate ed effettuate nel rispetto delle procedure previste e delle stesse regole applicate a tutti gli altri cittadini.

"Non formuliamo accuse: chiediamo che i fatti vengano verificati – dichiarano FP CGIL e CGIL –. In una sanità segnata da liste d'attesa spesso troppo lunghe, è fondamentale garantire trasparenza, imparzialità e parità di accesso. Le regole devono essere uguali per tutti, indipendentemente dal ruolo ricoperto".

Il sindacato chiede quindi all'ASP di ricostruire le modalità di prenotazione ed erogazione delle prestazioni segnalate e di comunicarne gli esiti. Qualora emergessero irregolarità, sarà compito delle istituzioni competenti assumere le conseguenti determinazioni; se invece le procedure risulteranno regolari, la CGIL sottolinea l'importanza che ciò venga chiarito pubblicamente.

"Prima di ogni giudizio vengono i fatti – concludono FP CGIL e CGIL –. Ed è proprio per questo che chiediamo che i fatti siano accertati fino in fondo".