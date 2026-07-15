CGIL e SPI CGIL di Caltanissetta chiedono un incontro urgente all'ASP. Al centro DM 77 e PNRR: assunzioni, Case della Comunità, assistenza domiciliare.

Caltanissetta - A due anni dal DM 77 – il decreto che ridefinisce l'assistenza territoriale, spostando le cure dall'ospedale sul territorio – la sanità a Caltanissetta resta indietro. CGIL e SPI CGIL hanno sollecitato formalmente il Direttore Generale dell'ASP, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, per un incontro già chiesto lo scorso 19 giugno.

Al centro, l'attuazione della Missione 6 del PNRR, il piano che finanzia la riforma entro il 2026. Il sindacato chiede trasparenza su assunzioni di personale medico e sanitario, operatività dei Punti Unici di Accesso e reale funzionamento di Case e Ospedali di Comunità. "Servono risposte concrete, non tecnicismi", scrivono i segretari Rosanna Moncada e Paolo Anzaldi.

Fondamentale anche lo stato di telemedicina e assistenza domiciliare, "unica barriera contro l'abbandono per anziani e fragili".