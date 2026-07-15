La Fillea CGIL denuncia il mancato rispetto dell'ordinanza anti-caldo nei cantieri di Caltanissetta. Lavoratori a rischio oltre i 35 gradi. Chiesti controlli.

Caltanissetta - Sono oltre 35 gradi percepiti, ma i cantieri restano aperti. A denunciarlo è la Fillea CGIL di Caltanissetta, che parla di un "diffuso e sistematico" mancato rispetto dell'ordinanza regionale che vieta le attività edili quando la temperatura percepita raggiunge i 35 gradi.

Nonostante il provvedimento, nella quasi totalità dei cantieri del territorio i lavoratori sono costretti a operare in condizioni di rischio elevato, senza che venga attivato Workclimate, lo strumento che incrocia i dati meteo con la posizione dei lavoratori e segnala con codice rosso la necessità di interrompere l'attività.

Il sindacato chiede controlli immediati e sanzioni per le aziende inadempienti: "La sicurezza sul lavoro non può essere subordinata alle esigenze produttive, soprattutto in una fase caratterizzata da temperature eccezionali".