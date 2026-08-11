Caltanissetta, atti sessuali con una minorenne: due arresti

CALTANISSETTA(ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di due ventenni, indagati in concorso per atti sessuali con minore degli anni 14 e produzione di ma

CALTANISSETTA(ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di due ventenni, indagati in concorso per atti sessuali con minore degli anni 14 e produzione di materiale pornografico con minori.

A presentare la denuncia presentata è stato il padre della vittima. L’analisi informatica eseguita sullo smartphone di uno degli indagati ha consentito di acquisire “un grave quadro indiziario nei confronti dei due presunti responsabili”, che “avrebbero intrattenuto rapporti sessuali con la minore, realizzando altresì fotografie e video documentanti i rapporti nonché atteggiamenti sessualmente espliciti, successivamente diffondendoli o comunque divulgandoli anche per via telematica”, si legge in una nota dei carabinieri.

Il Gip presso il Tribunale di Caltanissetta ha disposto per uno dei due indagati la custodia cautelare in carcere, mentre per l’altro la misura degli arresti domiciliari.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).