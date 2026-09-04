La FP CGIL contesta l'appalto rifiuti ATO3 Nord: troppa distanza tra dati e realtà. Chiesto un tavolo con i sindaci dei Comuni critici.

Caltanissetta - La FP CGIL di Caltanissetta contesta l'impostazione del nuovo appalto per il servizio di raccolta rifiuti dell'ATO3 Nord, gestito dalla SRR. Nel corso di un incontro con l'ente, il sindacato ha denunciato uno scollamento tra i dati e le previsioni teoriche del capitolato di gara e la realtà concreta vissuta quotidianamente da lavoratori e territori.

Il segretario generale Sandro Pagaria ha chiesto che i dati alla base della programmazione vengano verificati sul campo, e ha sollecitato un nuovo incontro con la partecipazione anche dei sindaci dei Comuni con le criticità più marcate, affinché le istituzioni si assumano la responsabilità di controllare cosa accade realmente nei territori.

Il confronto riprenderà la prossima settimana: la FP CGIL ribadisce di non essere disposta a ratificare decisioni prese altrove né soluzioni calate dall'alto, e chiede che il futuro servizio di igiene urbana sia costruito sulla realtà quotidiana e non solo sulla carta.