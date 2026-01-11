"Caldaie obsolete nelle scuole della città", Romano: "Amministrazione avvii piano sostituzione"

Le richieste sono concentrate su un piano finalizzato alla completa sostituzione delle caldaie

Gela. Tra i punti più urgenti indicati dal sindaco, non appena saranno sbloccati i fondi del bilancio, c'è “un piano scuole”, finalizzato alle manutenzioni. Il vicesegretario di Forza Italia Carlo Romano si rivolge proprio all'amministrazione, indicando soprattutto l'esigenza di un complessivo intervento per ammodernare le caldaie degli istituti scolastici della città. “Forza Italia lancia un appello al Comune affinché si avvii con urgenza una programmazione di investimenti per la sostituzione delle caldaie obsolete negli istituti scolastici di competenza comunale. In questi giorni abbiamo incontrato tanti genitori i cui figli frequentano scuole che risultano ancora a oggi in condizioni critiche dal punto di vista del riscaldamento, con caldaie vecchie, inefficienti o non funzionanti. Abbiamo rilevato notevoli disagi per studenti, insegnanti e personale scolastico, oltre a una grave inefficienza energetica ed economica. È impensabile che, nel 2026, gli alunni debbano frequentare le lezioni in aule fredde e inadatte a garantire condizioni di studio dignitose”, spiega Romano. “Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di predisporre una mappatura dello stato degli impianti termici nelle scuole comunali; effettuare una programmazione di risorse finanziarie per la sostituzione delle caldaie obsolete con impianti moderni ed ecologici; dare priorità a interventi strutturali nelle scuole, per garantire salute, sicurezza e benessere agli studenti”, conclude.