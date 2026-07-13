Calcio tennis, trionfa la formazione della Expert

Foot volley in spiaggia e tanto spettacolo nell'evento promosso da GUido Argenti e Gianluca Di Bartolo

Gela. Si è conclusa ieri la seconda edizione del Foot Volley, il torneo di calcio tennis che anche quest’anno ha saputo coinvolgere appassionati, ex calciatori e giovani talenti. L’evento, organizzato da Guido Argenti e Gianluca Di Bartolo, ha visto la partecipazione di otto squadre, con protagonisti tanti volti conosciuti del calcio gelese, tra cui lo storico capitano Marco Comandatore, affiancati da numerosi giovani pronti a mettersi in gioco. A dirigere le sfide è stato un altro nome storico del calcio locale, capitan Nele Ferrigno. Al termine di un torneo combattuto ad aggiudicarsi il successo è stata la squadra Expert, che ha superato in finale L’Anfora. La squadra vincitrice era composta da: Salvatore Cascino (capitano), Giuseppe Peretti, Alessio Pavlencu, Andrea Pausata. Secondo posto per L’Anfora, con la formazione composta da: Fabio Comandatore, Rocco Fausciana, Salvatore Sequino (capitano) e Leonardo Argenti. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni per tutti i partecipanti. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutte le squadre, gli atleti e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, dando appuntamento alla prossima edizione.