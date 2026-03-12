Cafa' giurerà in consiglio comunale lunedì prossimo: seduta convocata

È stata diramata la convocazione

Gela. Si insedierà ufficialmente lunedì prossimo. L'avvocato Paolo Cafa', sotto le insegne politiche di "PeR", giurerà in apertura della seduta appena convocata dal presidente Paola Giudice. Prende il posto dell'ingegnere Grazia Cosentino, decaduta a seguito della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta. Cafa' sarà all'opposizione della giunta del sindaco Terenziano Di Stefano, nonostante la sua collocazione di centrosinistra e progressista ma al momento distante dalla linea del primo cittadino e dei suoi alleati. All'ordine del giorno, anche diversi debiti fuori bilancio e variazioni.