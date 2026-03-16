Cafa' è un nuovo consigliere comunale, si è insediato all'assise civica

L'insediamento è ufficiale

Gela. Si è insediato ufficialmente il nuovo consigliere comunale, Paolo Cafa'. In serata, ha giurato davanti al presidente del civico consesso Paola Giudice. Tra i primi a stringergli la mano, il sindaco Terenziano Di Stefano. Cafa' si è collocato nei banchi di maggioranza, anche se "PeR" starà all'opposizione. Ad assistere, anche i dirigenti di "PeR". Cafa' ha voluto subito complimentarsi con l'ingegnere Grazia Cosentino, decaduta per incompatibilità a seguito del ricorso presentato dal neo consigliere.