Cafa' a Di Stefano, "costruiamo alleanza progressista vera": ok variazioni bilancio

Quella di "PeR", senza un passo deciso, nella direzione progressista, del sindaco e della sua maggioranza, rimarrà "un'opposizione costruttiva"

Gela. Un'alleanza che porti a un governo della città di dieci anni. Il neo consigliere comunale di "PeR" Paolo Cafa' ha invitato direttamente il primo cittadino Terenziano Di Stefano a stare in un percorso "progressista, civico e di centrosinistra". "Non è un contesto, invece, nel quale possano oggettivamente stare l'Mpa, Sud chiama nord e Azione", ha continuato nel suo primo intervento Cafa'. Quella di "PeR", senza un passo in questa direzione da parte del sindaco e della sua maggioranza, rimarrà "un'opposizione costruttiva". Da tempo, la dirigenza del movimento, federato a livello regionale con "Controcorrente" del parlamentare Ars Ismaele La Vardera, sostiene che l'attuale "modello Gela" sia "spurio", con formazioni che guardano al centrodestra. Cafa' ha sottolineato "le capacità dimostrate fino a oggi", nella sua azione amministrativa, proprio dal sindaco. In aula, Cafa' ha votato favorevolmente le variazioni di bilancio, insieme alla maggioranza e a una parte del centrodestra. È stata approvata anche quella per le somme dei servizi di Ghelas. Sì pure alle somme che spettano al Comune da uno dei progetti fotovoltaici previsti sul territorio, oltre a quelle per gli interventi sulla viabilità. In aula, a seguito di una richiesta di rinvio, si tornerà giovedì 26 marzo, anche per trattare gli atti sul regolamento di polizia mortuaria.