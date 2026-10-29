Daniele Cacciuolo Pizzeria&Bistrot conferma i Due Spicchi: «Grandi progetti in arrivo»

La guida alle Migliori pizzerie d’Italia premia ancora il locale sul lungomare. Il titolare: «Non ci fermiamo, siamo quelli delle grandi sfide e delle sorprese»

Gela. La qualità paga e la conferma arriva ancora una volta dalla prestigiosa guida delle Migliori pizzerie d’Italia. Daniele Cacciuolo Pizzeria&Bistrot, sul lungomare di Gela, si mantiene ai vertici del panorama della pizza, ottenendo nuovamente il riconoscimento dei Due Spicchi.

Un risultato che premia un percorso costruito sulla valorizzazione della tradizione partenopea, reinterpretata attraverso proposte contemporanee, senza mai perdere di vista l’identità e il rispetto per le origini. Le pizze firmate da Daniele Cacciuolo diventano così vere e proprie esperienze di gusto, capaci di unire ricerca, tecnica e attenzione alle materie prime.

Negli anni, il locale si è affermato come un punto di riferimento non soltanto per i clienti di Gela, ma anche per un pubblico proveniente da diverse aree della Sicilia. Sono sempre più numerosi, infatti, gli appassionati che raggiungono il lungomare gelese dalle province di Agrigento, Ragusa e Catania, attratti dalla qualità dell’offerta gastronomica.

La riconferma dei Due Spicchi rappresenta un motivo di soddisfazione, ma non un punto d’arrivo. All’orizzonte ci sono nuovi progetti, pronti a rafforzare ulteriormente il percorso del locale.

«È sicuramente una grandissima riconferma – commenta Daniele Cacciuolo –. Ne siamo felici, ma non ci fermiamo. Abbiamo grandissimi progetti in cantiere, che non tarderemo a rendere noti. Siamo quelli delle grandi sfide e delle grandi sorprese: le sfide le abbiamo vinte tutte e le sorprese sono sempre state apprezzate. Continuiamo sulla nostra strada».

Dietro i risultati raggiunti c’è anche il lavoro quotidiano di una squadra che cura ogni dettaglio, dall'accoglienza al servizio, contribuendo a rendere l’esperienza del cliente completa e riconoscibile.

Un ringraziamento speciale, nelle parole del titolare, va proprio a chi condivide ogni giorno questo percorso: «Una lode la merita il mio meraviglioso staff, che è ormai come una famiglia, così come merita un pensiero speciale una donna che è una grande maître di sala: mia moglie Marzia».

La conferma dei Due Spicchi diventa dunque una nuova tappa di un percorso che guarda avanti, con l’ambizione di continuare a innovare e sorprendere, mantenendo salde le radici nella tradizione napoletana e portando sempre più in alto il nome della ristorazione gelese.