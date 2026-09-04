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Butera, sabato la presentazione del romanzo "Una di loro" di Nilde Incardona

Il romanzo "Una di loro", di Nilde Incardona, sarà presentato sabato 5 settembre nell'ambito dell'iniziativa "Butera che legge".

A cura di Vincenzo Di Dio Vincenzo Di Dio
04 settembre 2026 10:36
Butera, sabato la presentazione del romanzo "Una di loro" di Nilde Incardona -
Butera
Eventi
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Butera - Sabato 5 settembre 2026, alle ore 19.00, l'Atrio Comunale di Butera ospiterà la presentazione del romanzo "Una di loro", scritto da Nilde Incardona ed edito da Scatole Parlanti. L'appuntamento rientra nell'iniziativa "Butera che legge", promossa dal Comune.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco, dott. Giovanni Zuccalá, e dell'assessore alla Cultura, dott.ssa Giovanna Donzella. A dialogare con l'autrice sarà la dott.ssa Paola Sbriziola.

L'evento è a ingresso libero.

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