Butera, Dup approvato: La Placa "grazie all'impegno di chi sostiene Zuccalà, altri irresponsabili"

Dopo l'approvazione del Dup

Butera. Il civico consesso, con il voto dei soli consiglieri che sostengono il sindaco Giovanni Zuccalà, ha approvato il Documento unico di programmazione. Per il segretario cittadino del Pd Rocco La Placa, si tratta di un risultato amministrativo e politico importante. "Sono soddisfatto dell’azione politica e del risultato - dice - e per questo ringrazio tutti i consiglieri che hanno permesso anche quest’anno di approvare un documento fondamentale per l’azione amministrativa. Un ringraziamento particolare va espresso verso il dottor Carmelo Labbate che con il suo grande senso del dovere e di sacrificio ha fatto di tutto per essere presente alla importantissima seduta consiliare. Il Dup è uno degli atti più importanti per un’amministrazione che contiene al suo interno strumenti fondamentali come il piano triennale delle opere pubbliche, il piano dei servizi, il piano delle alienazioni e tutta la programmazione a breve e lungo termine per l’amministrazione comunale. E' un atto propedeutico al bilancio". La Placa si sarebbe aspettato scelte diverse da chi non si rivede nell'amministrazione. "Francamente di poco pregio politico, oltre che assolutamente irresponsabile, è il comportamento dell’opposizione che ha abbandonato l’aula durante la prima seduta del consiglio, sperando, forse, che l’atto in questione non venisse approvato dal consiglio neanche in seconda convocazione, così da lasciare la città in primis, e l’amministrazione, privi dell’importante atto di programmazione, creando danni irreparabili. Così come assolutamente pretestuose risultano essere le argomentazioni espresse dal consigliere Balbo nelle sue esternazioni pubbliche. Altro che mancato coinvolgimento da parte del sindaco Zuccalà - aggiunge La Placa - i consiglieri di opposizione avrebbero ben potuto proporre le modifiche al Dup nei termini di legge ampiamente concessi, cosa questa che non è avvenuta, segno che il vero interesse non sono la città di Butera e i buteresi quanto piuttosto creare difficoltà e danni. Danni e difficoltà scongiurati grazie al senso del dovere e all’interesse per il bene della città dei consiglieri che sostengono l’amministrazione Zuccalà".