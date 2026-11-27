Libri “Bullismo e coraggio”, dal dolore alla forza di raccontare

Il bullismo lascia ferite che spesso non si vedono. Raccontarle significa offrire un aiuto a chi sta vivendo la stessa esperienza.

Gela - Ci sono ferite che il tempo non cancella. Esperienze che restano custodite nel silenzio, fino a quando arriva il momento di trovare il coraggio di raccontarle. È da qui che nasce “Bullismo e coraggio”, il libro di Laura Perspicace, che ha scelto di trasformare una sofferenza personale in una testimonianza, con l'obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno che continua a coinvolgere tanti giovani.

Nel racconto di Laura Perspicace emerge anche il concetto di “vittima educata”: una condizione nella quale chi subisce prepotenze tende a non reagire, a giustificare gli altri, a nascondere il proprio disagio e a non chiedere aiuto. Un silenzio che può rendere ancora più difficile riconoscere e affrontare il problema.

Ma come possono i genitori accorgersi che qualcosa non va? Non sempre le vittime trovano le parole per raccontare quello che stanno vivendo. Per questo è importante osservare anche i cambiamenti nel comportamento, nell'umore e nelle abitudini quotidiane dei figli.

Un libro che non vuole soltanto raccontare il dolore, ma soprattutto trasmettere un messaggio: non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Perché riconoscere il bullismo e trovare il coraggio di parlarne può essere il primo passo per uscirne.