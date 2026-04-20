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Bulgaria, Meloni “Congratulazioni e buon lavoro a Radev”

ROMA (ITALPRESS) - "Le mie più vive congratulazioni a Rumen Radev per il successo elettorale. I rapporti tra le nostre Nazioni sono profondi, figli di un legame storico, economico e culturale che si è...

A cura di Redazione Redazione
20 aprile 2026 13:45
Bulgaria, Meloni “Congratulazioni e buon lavoro a Radev” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "Le mie più vive congratulazioni a Rumen Radev per il successo elettorale. I rapporti tra le nostre Nazioni sono profondi, figli di un legame storico, economico e culturale che si è consolidato nel tempo. Sono certa che sapremo rafforzare ulteriormente il partenariato tra Italia e Bulgaria, sia sul piano bilaterale che nel più ampio contesto delle sfide che ci attendono in Europa e nello scenario internazionale. Buon lavoro". Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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