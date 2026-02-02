Buche e asfalto precario, Cavallo porta la vicenda in aula: "Piano annunciato stenta"

Cercherà di avere riscontri sulle tempistiche che si vogliono mettere in campo, a salvaguardia "dell'incolumità pubblica"

Gela. Le condizioni del manto stradale, in varie zone della città, preoccupano l'amministrazione comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha richiesto da tempo agli uffici di procedere da subito, in attesa poi che il ministero dia il via libera definitivo al bilancio stabilmente riequilibrato. Le piogge non favoriscono le attività di copertura, portando via lo strato di asfalto che viene collocato. Il consigliere comunale FdI Sara Cavallo porterà la vicenda in aula. Ha presentato un'interrogazione sul tema. Chiede soprattutto di conoscere le ragioni che non hanno ancora permesso di attuare in pieno il "piano strade" annunciato dal sindaco Di Stefano, subito dopo l'approvazione del bilancio, in consiglio comunale. Cercherà di avere riscontri sulle tempistiche che si vogliono mettere in campo, a salvaguardia "dell'incolumità pubblica".