Boxe, Tiziano Rapicavoli è il campione regionale under 15

Gela. Tiziano Rapicavoli è il campione regionale assoluto di boxe nella categoria under 15. Il piccolo talento gelese ha sconfitto ogni avversario incrociato sul proprio cammino e, così facendo, ha ipotecato il pass per la fase nazionale.

Rapicavoli, in virtù dei tanti incontri vinti, è stato anche premiato con il riconoscimento di miglior pugile dell’intera manifestazione.

Il campione regionale under 15, appartenente al Team Caiola, tiene alta la bandiera di Gela e regala all’intera città un’altra soddisfazione, appena una settimana dopo aver conquistato il titolo di campione della Sicilia orientale.