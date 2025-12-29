Botti non consentiti, sequestro in città ed esercente denunciata

Nel corso del controllo i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno trovato 50 chilogrammi di materiale esplodente illegale

Gela. La Polizia di Stato ha denunciato una cinquantenne titolare di un esercizio commerciale ubicato nel centro storico cittadino per il reato di detenzione illegale di materiale pirotecnico ed esplodente. Nel corso del controllo i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno trovato 50 chilogrammi di materiale esplodente illegale, destinato alla vendita, celati all’interno del bagno dell’attività commerciale. In vista delle ormai imminenti festività natalizie, il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha disposto controlli amministrativi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica finalizzati al contrasto del fenomeno del commercio abusivo di materiali esplodenti e di botti pericolosi o illegali. Nel ricordare che i fuochi d'artificio illegali e artigianali sono vietati e costituiscono un grave rischio per la sicurezza pubblica, la Polizia di Stato raccomanda di festeggiare Capodanno in sicurezza evitando botti illegali, acquistando solo prodotti certificati in negozi autorizzati, leggendo le istruzioni e rispettando le distanze di sicurezza in luoghi aperti, lontano da persone, animali e materiali infiammabili. Quando si utilizzano fuochi d’artificio autorizzati è necessario non metterli nella disponibilità dei minorenni e, in caso di malfunzionamento, tenersi a distanza di sicurezza chiamando le Forze dell’Ordine.