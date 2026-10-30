Botta e risposta tra Fiorentina e Atalanta, al Franchi finisce 2-2

FIRENZE (ITALPRESS) - Due gol ciascuno e un punto a testa per Fiorentina e Atalanta che rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria. Due squadre in crisi di punti e di gioco quelle di Vanoli e Sar...

FIRENZE (ITALPRESS) - Due gol ciascuno e un punto a testa per Fiorentina e Atalanta che rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria. Due squadre in crisi di punti e di gioco quelle di Vanoli e Sarri che nel 2-2 del Franchi hanno mostrato tutti i propri pregi e i propri limiti. Alla fine nessuno contento, con fughe e rimonte, con tantissimi errori, e con i due portieri fra i migliori in campo, anche se è soprattutto Zalewski a spiccare con gol e assist. Gli ospiti, già privi al fischio di inizio di ben 8 elementi, fra cui Hien, Bellanova, Scamacca e Raspadori, devono rinunciare dopo 4 minuti a Kristensen per un infortunio muscolare, al suo posto l'appena recuperato Scalvini. Eppure i bergamaschi, dopo una primissima fase di sbandamento, in cui i padroni di casa collezionano un paio di chance con idee che nascono dai piedi di Mastantuono, prima con assist a Pellegrino, e poi con un destro respinto da Carnesecchi, non rinunciano mai a rispondere colpo su colpo. Prima De Ketelaere fa le prove generali al 26', tirando da ottima posizione fuori bersaglio, poi Gaetano lo imita al 36' e infine il numero 17 nerazzurro sfrutta al massimo un assist di Zalewski firmando lo 0-1. E l'Atalanta prima dell'intervallo potrebbe anche raddoppiare, ma De Gea dice no ad un colpo di testa di Krstovic.

Dopo l'intervallo oltre al direttore di gara La Penna, infortunato, e sostituto da Marinelli, non rientra in campo nemmeno Fagioli, pessimo in regia, sostituto da Oulai. Il pareggio della Fiorentina arriva all'8' della ripresa con Njie che di testa sfrutta alla perfezione un cross da destra di Jimenez. I gigliati ribaltano il risultato con Joao Mario che vede la sua conclusione deviata da Obric, una deviazione che beffa il portiere nerazzurro. L'Atalanta fa 2-2 con Zalewski al 29' al termine di un'azione personale chiusa con un sinistro chirurgico. La gara è vibrante fino all'ultimo istante: prima Krstovic in contropiede si fa stoppare una conclusione in area da Oulai, poi Brescianini da ottima posizione spreca con la complicità di Carnesecchi. Alla fine i fischi fanno da colonna sonora per De Gea e compagni, un punto nelle ultime quattro gare, Sarri invece prende una mezza boccata di ossigeno.

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(ITALPRESS).