Borsa rubata in chiesa, obbligo di presentazione per il giovane arrestato

Gela. Ha rubato la borsa a una donna, mentre si trovavano all'interno della parrocchia di San Francesco, e successivamente avrebbe effettuato prelievi e pagamenti, usando le carte che c'erano all'interno. Per il giovane arrestato, Francesco Puccio, è stato disposto l'obbligo di presentazione. Inizialmente, non appena è stato fermato dai poliziotti, che lo hanno individuato, è stato trasferito in carcere. A conclusione dell'udienza, con l'arresto convalidato, il giudice ha indicato una misura diversa da quella della reclusione. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità ma pare che abbia riferito di voler cambiare condotta, un aspetto richiamato inoltre dalla difesa, sostenuta dal legale Salvo Macrì. I poliziotti, coordinati dai pm della procura, sono risaliti in poche ore a Puccio, ricostruendo l'intero accaduto.