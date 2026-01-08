Bonus energia, più fondi e aziende locali otterranno contributo: Di Paola, "rischiavano di rimanere escluse"

Le aziende ricomprese nella graduatoria, adesso pubblicata, otterranno un contributo economico proprio per i costi energetici di produzione affrontati

Gela. La richiesta era partita prendendo in carico le esigenze avanzate da parecchie aziende del territorio. Avevano partecipato all'avviso per ottenere il bonus energia regionale, legato all'aumento dei costi, ma non erano state collocate in posizione utile per accedere agli stanziamenti. “Siamo riusciti, facendo un notevole pressing istituzionale sul governo regionale, a convogliare fondi ulteriori – dice il parlamentare Ars Nuccio Di Paola – così, oggi, molte aziende locali rientrano nel diritto al bonus. Sono fondi importanti che vengono riconosciuti anche ad imprese medio-piccole e più in generale a realtà insediate a livello locale. Può essere una boccata di ossigeno e questo conferma che il lavoro costante dà risultati”. Le aziende ricomprese nella graduatoria, adesso pubblicata, otterranno un contributo economico proprio per i costi energetici di produzione affrontati.